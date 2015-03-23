СМИ: Госавиаперевозчик России обвинен в хищениях миллиардов

Госавиаперевозчик России обвинен в хищениях миллиардов рублей. Об этом передают некоторые СМИ со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Представители Следственного комитета России начали уголовное преследование лиц, причастных к организации мошеннических схем во главе государственной авиакомпании. Она занималась перевозкой грузов специального назначения, в том числе переброской автомобилей кортежа Президента РФ в иные страны и регионы страны.

Источники сообщают, что по этому делу уже арестованы двое подозреваемых, которые стояли у руководства авиакомпании. Ущерб от их действий мог составить до двух миллиардов рублей.

Известно, что подозреваемые намеренно завышали стоимость логистических услуг в несколько раз. Все документы они предоставляли заказчику и «Рособоронэкспорт». После осуществления махинационных схем, все денежные средства, полученные обманным путем, они выводили на счета заграничных банков.

Следствие предполагает, что за всеми манипуляциями по договорам стояли подозреваемые лица. В настоящее время проводится полномасштабное расследование.