Пьяный житель Приамурья угнал у пенсионера авто

В отделение полиции обратился пожилой мужчина, он заявил об угоне автомобиля. Пострадавший пояснил, что ненадолго отлучился по делу, оставив свое авто заведенным. Этим воспользовался злоумышленник, он сел за руль чужой иномарки и уехал.

Для поисков автомобиля и его похитителя ориентировали ;все наряды, патрулировавшие улицы Белогорска. Сотрудники правоохранительных органов машину обнаружили в течении двух часов после угона и задержали подозреваемого.

Им оказался местный житель 1979 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был доставлен в отделение полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Автомобиль вернули законному хозяину. В отношении пьяного мужчины было заведено уголовное дело. Теперь нарушителю придется понести уголовную ответственность.