В Новосибирске женщина с тремя детьми жила на вокзале

В Новосибирске транспортная полиция помогла женщине и ее троим детям, оказавшимся в сложном положении. Мать и ее дети из-за отсутствия денег и помощи жили на вокзале.

Как стало известно, мать, две дочери-школьницы и маленький ребенок не раз ночевали на вокзале Новосибирск-Главный. Их нашли патрульные полицейские. Женщина рассказала полиции о своей проблеме, те отнеслись к ней с пониманием.

Женщина с детьми жила ранее в соседнем регионе. Ее муж и отец детей отбывает тюремный срок. После смерти матери женщины, отец и дедушка троих детей начал пить. В итоге, мужчина часто устраивал скандалы и не оставил своей дочери и внукам иного варианта, как покинуть дом.

Мать взяла своих детей в Новосибирск. Тут они снимали жилье, но денег на долго не хватило. В итоге, семья была вынуждена скитаться в поисках временных ночлежек. Сейчас им предоставили жилье в обители Святой Софии. Мать детей уже, с помощью полиции и волонтеров, нашла работу. Девочек отправили в школу, а ребенку-младенцу предоставили место в яслях.