В Краснодарском крае в ДТП погибла молодая девушка и ребенок

В Апшеронском районе, Краснодарский край, во время аварии погибла молодая девушка и ребенок. ДТП произошло на 32 км трассы «Белореченск – Апшеронск».

По информации следователей, 26-летняя девушка, которая управляла легковым автомобилем марки Nissan, совершила выезд на полосу со встречным движением, где столкнулась с автомобилем Mercedes, которым управляла пенсионерка из Краснодара. В результате данной аварии погибла молодая девушка, которая управляла японской иномаркой, а также ее пассажирка, которой по информации СМИ было 15 лет. Гражданка, управлявшая Mercedes, была оперативно доставлена в больницу.

На месте случившегося ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту произошедшего инцидента ведется проверка, выясняются все причины, которые привели к трагическим последствиям. Помимо этого на рассмотение поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела, проинформировали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.