В Казахстане женщина нашла младенца в мусоре и хочет усыновить

В Казахстане женщина нашла новорожденного ребенка в мусорном контейнере и сообщила об этом правоохранителям. Теперь же жительница Павлодара хочет усыновить младенца.

Сотрудники правоохранительных органов по Казахстану сообщают о случае обнаружения живого новорожденного ребенка в мусорном баке. Его заметила одна из жительниц Павлодара, проходя мимо. Она рассказала, что это произошло уже ближе к ночи, в десять часов вечера. На улице была минусовая температура, а ребенок был завернут в одно одеяльце. Женщина вызвала скорую и полицию.

Медики диагностировали тяжелое состояние здоровья младенца и забрали его на лечение, сейчас он по-прежнему в больнице. Женщина, которая нашла его, уже навещала малыша и сейчас хочет добиться прав на его усыновление. Ее муж также не против этого и делится с корреспондентами местных изданий, что постарался бы вырастить из него человека, который не пройдет мимо чужого горя.