Самолет Москва-Ханты-Мансийск экстренно сел в Коми

Самолет, осуществляющий рейс по маршруту Москва-Ханты-Мансийск экстренно сел в столице Коми. Инцидент произошел в ночное время 1 февраля.

На борту пассажирского авиалайнера, летевшего из российской столицы в Ханты-Мансийский автономный округ, произошел инцидент. Одному из пассажиров стало плохо.

Команда, управляющая самолетом, приняла решение по спасению человека и борт приземлился примерно через два часа после взлета в Москве в столице республики Коми Сыктывкаре. Летевшего больного человека госпитализировали и примерно через один час простоя в Коми, самолет вновь поднялся в небо и благополучно приземлился в Ханты-Мансийске.

Сообщается, что общее время задержки рейса составило около двух часов. О состоянии пострадавшего пассажира ничего не сообщается.