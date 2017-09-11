В метро Москвы поезд насмерть сбил пенсионерку

В метро Москвы поезд насмерть сбил 57-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в утреннее время на станции «Пушкинская».

1 февраля на фиолетовой ветке столичной подземки произошел инцидент, повлекший за собой летальный исход пассажирки скоростного внеуличного городского транспорта.

Известно, что около восьми часов утра на станции метро «Пушкинская» женщина стояла у края платформы и перед приближающимся поездом наклонила головы. Поезд не смог вовремя остановиться перед возникшим препятствием. Женщина старшего возраста получила тяжелую травму голову. К ней незамедлительно вызвали бригаду профессиональных медиков. Однако пострадавшая скончалась практически мгновенно и помощь уже не потребовалась.

После инцидента специалисты правоохранительных органов Москвы принялись за изучение видеоматериалов с камер наблюдения. Следователям необходимо определить возможных виновных лиц в происшествии и вынести процессуальное решение. В настоящее время движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии осуществляется по установленному графику.