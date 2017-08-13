В Новосибирске обнаружены тела троих мертвых мужчин

Ночью 1 февраля на телефоне дежурного экстренной службы раздался тревожный звонок, женщина заявила о пропаже своего супруга. Накануне вечером он сказал, что планирует поставить автомобиль в гараж, но до 2 часов ночи так и не вернулся домой, к тому же перестал отвечать на телефонные звонки.

Спасатели, которые прибыли в гараж, расположенный по улице Солидарности Калининского района, обнаружили его закрытым, откуда доносился шум работающего двигателя. Надев спасательное оборудование и оперативно взломав дверь, спасатели увидели в салоне авто тела троих мужчин, которые были без признаков жизни.

На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.