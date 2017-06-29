В Кемерово школьник поранил девочку ножом. Пострадавшая сейчас находится в больнице с легким ранением.

1 февраля в столице Кузбасса произошел инцидент в одной из школ областного центра. Сообщается, что ученик среднего образовательного учреждения ударил девочку острым предметом. Инцидент произошел при невыясненных обстоятельствах.

Сейчас на месте событий работают представители правоохранительных органов Кемерово. Они с помощью специалистов по делам несовершеннолетних пытаются выяснить все обстоятельства и причины поступка школьника. Дополнительной информацией СМИ пока не располагают.

Пострадавшая девочка в настоящее время находится в больнице. У нее зафиксировано легкое ножевое ранение. Сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, что это не единственный случай насилия в российских школах за последнее время. Так, от действий малолетних злоумышленников пострадали дети и взрослые в Перми, Челябинской области, а также в Улан-Удэ.