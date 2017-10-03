В Подмосковье школьница уронила телефон в ванну и погибла

В Подмосковье 12-летняя девочка, проживающая в деревне Большое Грызлово, погибла из-за упавшего в ванну телефона, подключенного к электричеству через зарядное устройство. Школьница скончалась на месте от поражения током.

Как стало известно, 31 января в 20:30 в подмосковной деревне Большое Грызлово случилось ЧП. 12-летняя девочка решила принять ванну и взяла с собой свой смартфон. Так как гаджет был разряжен, школьница принесла с собой удлинитель и подключила телефон к электричеству через зарядное устройство. Юная жительница Подмосковья сидела в наполненной водой ванной и пользовалась телефоном, подключенным к электричеству.

В итоге, телефон случайно упал в ванну, где купалась девочка. От сильного удара тока школьница погибла на месте. Полиция по данному инциденту комментариев пока не давала. Детали и подробности случившегося уточняются. В СМИ напоминают родителям о важности проведения с детьми бесед о правилах пользования электроприборами.