Американец купил колонку в газете за 65 тыс долларов, чтобы обратиться к полиции

Житель США приобрел за 65 тысяч долларов рекламную страницу в известном издательстве Washington Post, чтобы с помощью СМИ сделать обращение, адресованное сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина настаивает, чтобы полицейские возобновили расследование смерти его сына.

Как сообщают СМИ, сын гражданина Майк Белл-младший был застрелен осенью 2004 года в населенном пункте Кеноша, который расположен в штате Висконсин. Согласно отчету правоохранительных органов, парень находился в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал драку, а при попытке его ареста обезоружил полицейского, в результате чего его напарник произвел Беллу выстрел в голову. От полученного ранения парень погиб, а полиция заявила о правомерных действиях своего сотрудника.

Близкие погибшего молодого человека с помощью фемиды добивались того, чтобы следователи признали показания всех 4 патрульных, которые присутствовали на месте инцидента, не соответствующими словам свидетелей, а также результатам проведенной медицинской экспертизы.

Несмотря на эти факты, дело Майкла Белла не пересмотрели, а отец убитого парня не перестает нанимать детективов и вести свое собственное расследование преступления.