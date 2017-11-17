В центре Москвы похитили телефонный кабель на сумму 4,1 миллиона рублей

31 января полиция Басманного района Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи телефонного кабеля на сумму 4,1 миллиона рублей. Неизвестные похитили кабель с объекта на улице Старая Басманная, сообщили в ГУ МВД России в Москве.

Как стало известно от представителей ГУ МВД РФ в Москве, не позже 22 июня 2017 года на улице Старая Басманная произошла кража. Группа неизвестных лиц похитила телефонный кабель. Общая сумма ущерба, нанесенного кражей, составляет порядка 4,1 миллиона рублей.

Сейчас полиция устанавливает причастность подозреваемых в краже кабеля к другим эпизодам. По мнению полицейских, похитители кабеля могут быть замешаны и в других похожих преступлениях. Против них уже возбудили уголовное дело. Следствие продолжается, полиция ведет проверку и ищет доказательства.

Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Нагатинская» случилась массовая драка. Полиция ведет проверки и опрашивает свидетелей происшествия. Драка случилась 31 января.