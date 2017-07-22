Ассистент ветеринара из Перми выложил в Сеть селфи с трупом кошки

Ассистент ветеринара из Перми выложила в Сеть селфи с трупом кошки и добавила к нему циничный комментарий. На данный момент сотрудницу не допускают к работе, но пока не уволили.

Сейчас решается вопрос о ее увольнении. Начальник клиники решил провести опрос и тогда принять взвешенное решение: увольнять девушку или нет. Пользователи Сети возмутились таким решением и стали обсуждать это в интернете. Одни считают, что девушка не совершила ничего страшного, а другие гнобят ее и пишут, что она не заслужила это место работы, поскольку для такой должности она слишком не любит животных.

Выяснилось, что ассистентка хотела таким образом показать сокурсникам, как проходит ее первое вскрытие. Но пользователи сети не так восприняли снимок.