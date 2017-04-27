В Москве поездка на "Яндекс.Такси" закончилась лечением за 400 тысяч рублей

В июле 2017 года в Москве парень с девушкой воспользовались услугой перевозок от «Яндекс.Такси». Во время поездки автомобиль попал в аварию, после чего парень с девушкой получили множественные травмы, но «Яндекс» отказывается признавать свою вину.

Руководство «Яндекс.Такси» акцентировало внимание на том, что во всём виноват водитель автомобиля, в салоне которого и находились Иван с Марией. Мужчина превысил скорость и на красный свет вылетел на встречную полосу. После столкновения с иномаркой, он также протаранил дверь магазина.

В результате ДТП у Ивана диагностировали перелом черепа, а у девушки – множественные разрывы связок на ноге. Стоит отметить, что стоимость лечения составила свыше 400 тысяч рублей. «Яндекс» не желает признавать свою вину, и поэтому пострадавшие обратились в полицию. Они надеются, что хотя бы с помощью правоохранителей удастся восстановить справедливость и получить деньги, потраченные на лечение.