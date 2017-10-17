В Приморье выхаживают тигрицу из Хабаровского края

В Приморье ветеринары начали выхаживать тигрицу, которую в истощенном состоянии 29 января поймали в Хабаровском крае. Так объявил Сергей Арамилев, руководитель центра "Амурский тигр".

Во вторник животное доставили в реабилитационный центр, расположенный в селе Алексеевка. В связи с сильным истощением, специалисты лечебного заведения собираются за несколько дней откормить его фаршем и витаминами. Спустя примерно неделю тигрице можно будет введен наркоз и проведено тщательное исследование, в том числе - рентген.

Сергей Арамилев утверждает, что согласно состоянию зубов хищница уже прожила более 10 лет, что немало для её вида. Он высказал предположение, что тигрица отощала из-за сложностей в охоте или из-за внутренней травмы. Эколог обратил внимание, что в районе, где совершили отлов, находится мало копытных, которые являются природной добычей тигров.

Директор природозащитной организации сообщил, что тигрица сама пришла к человеческому поселку Солонцовый и легла на веранде одного из жилых домов. Её поведение было крайне миролюбивым. Местные жители отправили сигнал в Минприроды после чего зверю начали оказывать помощь.