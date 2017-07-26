Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

Неизвестный человек начал стрелять в центре Москвы. Об этом столичным СМИ сообщили инсайдеры среди правоохранителей.

Инцидент зафиксировали внутри бизнес-центра "Святогор-4", который расположен на улице Летниковская неподалеку от станции метро "Павелецкая". По предварительным сведениям сотрудников МВД - в результате чрезвычайного происшествия пострадали люди.

К зданию прибыла бригада "скорой помощи". Источники сообщают, что оперативно-следственная группа полицейских уже направилась в месту предполагаемого преступления. Им предстоит изучить обстоятельства и определить подробности сложившейся ситуации.