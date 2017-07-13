В Подмосковье на Горьковсковм шоссе загорелся автобус с детьми

31 января на Горьковском шоссе в Подмосковье загорелся автобус, внутри которого находятся дети. Об этом столичные СМИ узнали со слов свидетелей.

Предполагается, что чрезвычайная ситуация возникла на территории Балашихи. Очевидцы сообщают, что внутри транспортного средства ехали юные хокеисты возрастом 14-16 лет.

К месту аварии прибыли сотрудники МЧС и отряды противопожарной службы. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства инцидента и не сообщают его причину. На видеозаписи в Youtube, которую выложил один из очевидцев, двери автобуса открыты. Людей внутри не наблюдается.