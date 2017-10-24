Футболист героически погиб спасая незнакомку. Со слов его приятелей, которые также были ранены, неизвестных мужчина нанес два удара погибшему футболисту прямо в область сердца.

Молодой спортсмен и футболист играющий за стамбульскую команду "Едикул" Юнус Эмре Изол получил два смертельных удара ножом, когда хотел заступится за незнакомую женщину на улице. Девушка хотела сесть в машину такси, но 38-летний гражданин ударил ее, заподозрив в краже мобильного телефона.

Футболист со своими приятелями хотели остановить напавшего на девушку мужчину, в ходе чего завязалась потасовка. По данным правоохранительных органов, в момент драки подозреваемый находился в алкогольном опьянении, и также он уже был ранее судим за преднамеренное нанесение телесных повреждений.

Изол получил два смертельных ножевых ранения прямо в сердце, а его приятелей госпитализировали. Один из друзей футболиста прокомментировал, что мужчина схватил женщину за волосы. Он ударил его ножом, и позже злоумышленник пырнул два раза Изола в сердце. Футболист скончался спустя пару минут после того как его госпитализировали в клинику.