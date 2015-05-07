В Чечне разведчик-снайпер застрелил своего командира

В Чечне разведчик-снайпер подозревается в убийстве своего командира. Отмечается, что убийство произошло 28 января 2018 года.

Как стало известно, в убийстве подполковника подозревается младший сержант 205-й мотострелковой казачьей бригады. Удалось выяснить, что военные проходили службу в одной части в Буденновске, а в Чечне находились в командировке. По предварительным данным, разведчик-снайпер и его командир распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого младший сержант застрелил подполковника и лег спать рядом с телом убитого.

Инцидент произошел 28 января, выстрел был произведен из табельного автомата Калашникова. По факту произошедшего ведется проверка, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве уже задержан.