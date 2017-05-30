В Липецке на улице Плеханова умер мужчина

31 января на улице Плеханова в Липецке скончался мужчина пожилого возраста. Об этом местные СМИ узнали из сообщения в социальной сети "ВКонтакте".

Тело покойного на парковке в одном из центральных районов города обнаружили проходящие мимо горожане. Разбираться в ситуации на место инцидента прибыли полицейские и родственник погибшего.

Достоверная причина смерти вскоре станет известна после объявления результатов судебно-медицинской экспертизы. Сын пострадавшего предполагает, что его 80-летний отец мог упасть замертво из-за обострившихся проблем с сердцем.