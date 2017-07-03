В Махачкале мужчина изнасиловал девочку в подъезде

В Махачкале мужчина преследовал несовершеннолетнею девочку до подъезда ее дома, затем зашел вслед за ней, схватил, зажал рот рукой и изнасиловал. Теперь за содеянное ему придется отбывать тюремный срок.

Как стало известно, житель Махачкалы обвиняется в изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Следствие установило, что подозреваемый преследовал свою жертву до самого подъезда ее дома. После этого он вслед за девочкой вбежал в подъезд, напал на нее, закрыл рот рукой, чтобы она не кричала, и изнасиловал. Девочке каким-то образом удалось позвать на помощь, насильник испугался, бросил ее и сбежал.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. Все материалы дела переданы в суд, теперь жителю Махачкалы грозит до 20 лет тюремного заключения.