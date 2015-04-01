"Окей" и "Золотой Вавилон" в Ростове обвинили в нарушении прав инвалидов

Гипермаркет "Окей" и торговый центр "Золотой Вавилон" на улице Малиновского в Ростове обвинили в нарушении прав инвалидов. Прокуратура Советского района Ростова провела проверку в гипермаркете и ТЦ после заявления инвалида-колясочника.

Как стало известно благодаря результатам проверки, в гипермаркете "Окей" отсутствуют специальные покупательские тележки для инвалидов. Кроме того, пандус, который установлен со стороны гипермаркета, со скользким покрытием и не имеет поручней. Также отмечается, что перепад высоты в месте примыкания пандуса с пешеходными дорожками затрудняет подъем на него людей с ограниченными возможностями.

Нарушения обнаружили и у ТЦ "Золотой Вавилон". Оказалось, что пандус, установленный возле центрального входа в ТЦ, имеет уклон выше допустимой нормы. В то же время у пандуса скользкое покрытие, а расстояние между поручнями гораздо шире, чем положено по нормативу.

В настоящий момент прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, а также обязала директоров гипермаркета и ТЦ в кратчайшие сроки устранить все нарушения.