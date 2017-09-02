На юге Москвы мужчина избил и ограбил знакомую в ее квартире

На юге Москвы мужчина избил знакомую в ее же квартире и ограбил, после чего скрылся. Инцидент произошел в Восточном Бирюлево.

Как стало известно, в полицию за помощью обратилась женщина 1970 года рождения, которая сообщила о том, что малознакомый мужчина избил ее и похитил ценные вещи из квартиры. По ее словам, подозреваемый связал ее шнуром от удлинителя, потом начал избивать, а после этого, прямо на глазах у потерпевшей, похитил из ее квартиры ноутбук, три мобильных телефона, ювелирные украшения и пять тысяч рублей.

Общий ущерб составил около 69 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемого.