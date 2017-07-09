В Астане женщина из ревности кастрировала любовника скальпелем

В Казахстане жительница Астаны из-за ревности кастрировала своего любовника скальпелем. Обвинительное постановление суда появилось в социальных сетях.

Казахские СМИ узнали, что в преступлении обвиняют 36-летнюю женщину, работающую в салоне красоты. По версии следствия, она заподозрила возлюбленного в измене после изучения личной переписки в телефоне. Во время полового акта подозреваемая связала ничего не подозревающего партнера шарфами, а затем ввела анестезию и отсекла яичники мужчины.

Во время операции началось обильное кровотечение, которое вынудило женщину доставить любимого в больницу на своем автомобиле. Пока доктора занимались спасением пациента, прибыли полицейские и арестовали предполагаемую преступницу. Судебным решением её поместили под арест на два месяца до окончания следствия.