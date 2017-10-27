В Удмуртии каменщик погиб под упавшей стрелой крана

В Удмуртии правоохранители проверяют обстоятельства падения стрелы грузового крана, от которого погиб каменщик. Так объявили 31 января в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент произошел днем ранее примерно в 14:00 на территории Каракулинского района. Во время погрузочных работ на объекте Ельниковского нефтяного месторождения стрела МКГ-25 по неизвестной причине сорвала вниз и смертельно травмировала 56-летнего мужчину, который трудился на предприятии "Можгинское строительное объединение".

Следователи начали проверять технические документы организации, проводившей работы. Они также опрашивают коллег погибшего, которые стали свидетелями чрезвычайного происшествия, и руководителей учреждения.