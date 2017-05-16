В Домодедово пассажиров Azur Air на 5 часов заперли в самолете

В Домодедово пассажиров компании Azur Air более чем на 5 часов заперли в самолете. Об этом СМИ 31 января сообщил источник, чья жена находится внутри салона.

В 5:20 Boeing-737, готовящийся к вылету в Дубай, задержали прямо на взлётной полосе. Сотрудники аэропорта объявили, что задержка произошла по техническим причинам - из-за обледенения авиалайнера.

Все это время специалисты обрабатывают лед и проверяют систему транспортного средства, подготавливая его к полету. Однако людей отказались выпускать наружу, вынудив длительное время томиться в ожидании. Мужчина подчеркнул, что пассажиры уже устали сидеть в неведении.