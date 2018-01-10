31 января на юге Москвы в районе детского сада нашли тело мужчины. О происшествии стало известно от источника в полиции.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае обнаружения бездыханного тела в южной стороне административного центра. Пока что о том, что случилось, известно крайне мало. Сообщается, что это труп мужчины. На вид ему до сорока лет, возможно, меньше.

Тело нашли случайные прохожие на Кантемировской улице, о чем позже они сообщили в правоохранительные органы. Тогда на место происшествия выехала бригада криминалистов, чтобы выяснить обстоятельства, при которых мужчина мог погибнуть. По непроверенной информации, на его теле обнаружены следы насильственной смерти. В полиции ищут тех, кто мог стать очевидцем события.