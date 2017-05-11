Английский суд позволил АСВ продать трастовые активы Пугачева

30 января Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса позволил Агентству по страхованию вкладов продать трастовые активы экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Так объявили представители АСВ.

Организация приняла на себя обязанности конкурсного управляющего Межпромбанком и в судебном порядке добилась разрешении реализовать средства бывшего руководителя для пополнения конкурсной массы учреждения в пользу кредиторов. Сотрудники Агентства сообщают, что судья также на два года увеличил срок действия ордера на арест Сергея Пугачева.

Экс-главу Межпромбанка обвиняют в присвоении или растрате особо крупной суммы. Кроме того, Следственный комитет Российской Федерации инкриминирует ему злоупотребление служебными полномочиями. Ведомство предполагает: в 2009 году со счетов кредитной компании на счет подконтрольных Сергею Пугачеву учреждений перевели 120 кредитов общей суммой 64 миллиарда рублей. Следователи также подозревают, что примерно в это же время похитили 28 миллиардов рублей беззалогового кредита, которые выделил Центробанк.