В Петербурге мужчина записался в бассейн, чтобы приставать к девочкам

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина записался в бассейн для того, чтобы домогаться к несовершеннолетним девочкам. Правоохранители уже задержали извращенца, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно следствию, 44-летний петербуржец записался в бассейн и ходил на вечерние сеансы, где словно случайно оголялся перед девочками, не достигшими совершеннолетнего возраста. Также он пытался сексуально домогаться к школьницам.

Правоохранителей на место происшествия вызвали бдительные посетители бассейна, которым не понравилось поведение взрослого мужчины. Полицейские задержали подозреваемого в сексуальном домогательстве к школьницам, ведется дальнейшее следствие. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения.