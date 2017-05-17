В Москве в туалете ресторана обнаружили обколотый труп мужчины

Накануне в одном из московских ресторанов японской кухни "Якитория" который находится на Сходненской улице в столице. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело молодого человека. При первичном осмотре на руках мужчины выявили массу следов от инъекций.

О том, что найдено обколотое тело молодого человека в уборной ресторана, московским правоохранителям сообщили сами работники ресторана японской кухни "Якитория". Приехавшие на место происшествия криминалисты выяснили, что скончался предполагаемый наркоман примерно 29 января этого года около полуночи. Около трупа полицейские обнаружили шприц с неизвестным веществом белого цвета.

Тело стражами порядка было направлено на судмедэкспертизу , улики на анализы. Многочисленные следы от инъекций на руках погибшего жителя столицы позволили полицейским предполагать, что мужчина являлся заядлым наркозависимым.

Полицейские устанавливают круг общения погибшего для поведений следственной беседы. Ранее стало известно, что тело погибшего мужчины из поселка Лисий Нос Ленинградской области нашли в ванной.