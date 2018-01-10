Мосгортранс заявил, что ДТП с автобусом в Москве произошло из-за скользкой дороги

Мосгортранс объявил причину ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве. Отмечается, что ДТП произошло из-за скользкой дороги.

Как рассказали в Мосгортрансе, по предварительным данным, ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также в Мосгортрансе отметили, что водитель автобуса, попавшего в ДТП, прошел полный обязательный медицинский осмотр, в организации он работает 4 года и зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником. Раньше с ним подобных инцидентов не случалось.

Напомним, пассажирский автобус, который следовал из области в Москву, въехал в разделительный забор по Ленинградскому шоссе. В результате произошедшего пострадали как минимум 12 пассажиров.