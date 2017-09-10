На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой работы

31 января на фиолетовой ветке московского метро произошел технический сбой, за которым последовало увеличение интеревалов между поездами. Об этом руководство подземки объявило на своем Telegram-канале.

Неполадки технического характера возникли в 7:40-8:00 на Таганско-Краснопресненской линии. Корреспонденты столичных СМИ передавали, что поезда приостановили движение вблизи станции "Спартак", о чем сотрудники транспортной организации сообщили по громкоговорителям.

В этот период на северных станциях скопилось большое колличество пассажиров. Для своевременного перемещения по столице многие из них решили воспользоваться наземным общественным транспортом. В пресс-службе заявили, что привычная работа системы движения восстанавливается, соответственно графику.