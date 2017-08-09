В Москве к журналисту Никулину пришли с обыском по делу о терроризме

В Москве сотрудники ФСБ провели обыск в доме журналиста Павла Никулина в связи с возбужденным против него уголовным делом о терроризме. Новость сообщил он сам в своем профиле Twitter, а также по Telegram-каналу.

В Москве решили вновь взяться за статью «Из Калуги с джихадом» известного журналиста Павла Никулина, который в прошлом году отправил ее в публикацию в издание The New Times. С тех пор, как она вышла в свет, журнал был обложен штрафом суммой в сто тысяч рублей. По всей видимости, статью продолжают исследовать, а недавно, из-за некоторых цитат, которые в ней присутствуют, был совершен обыск в доме ее автора.

Известно, что именно эта причина послужила оправданием для выдачи ордера на обыск. Возможно, речь в нем идет о статьях про публичное оправдание терроризма, а также о прохождении обучения для последующего осуществления террористической деятельности.