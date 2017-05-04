Петровский водозабор прекратил подачу воды в ЛНР из Украины

30 января Петровский водозабор по неизвестной причине прекратил подачу воды из Украины жителям самопровозглашенной ЛНР. Так объявили в пресс-службе учреждения "Лугансквода".

Представители предприятия сообщили, что в 12:10 по московскому времени вода перестала поступать по водозабору Попаснянского канала в неподконтрольный Киеву регион. Накануне отключения никакого предупреждения с украинской стороны поступало.

В сложившейся ситуации без водоснабжения на неопределенное время остались жители трех населенных пунктов на территории Славяносербского района. Специалисты "Луганскводы" занимаются изменением системы для поставок водных ресурсов в села Веселая Гора, Приветное и Обозное. В организации подчеркнули, что подобное случается не впервые. При этом у них нет задолженности по воде.