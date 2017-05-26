В Москве в переходе станции "Улица 1905 года" рухнули леса
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30 января в переходе станции московского метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса. Об этом столичным СМИ рассказали осведомленные инсайдеры.
Конструкции рухнули на площади в 16 квадратных метров. Как сообщает источник, в результате инцидента четыре человека получили травмы. Степень серьезности их повреждений оценивается, как нетяжелая.
Свидетели происшествия утверждают, что к месту инцидента прибыли представители экстренных служб: сотрудники МЧС и медики "скорой помощи". Причины и подробности аварии пока остаются неизвестными.