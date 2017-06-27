СК Москвы проверяет препятствие иномарки "скорой" и двум пожарным машинам

В Москве водитель иномарки элитного класса Infiniti препятствовал проезду двум пожарным машинам и карете "скорой помощи". Пресс-служба ГСУ СК по столице сообщило о начале проверки.

Ранее видеозапись инцидента разместили на видеохостинге YouTube. Она подтверждает, что водитель дорогостоящего внедорожника двигался по улице Твардовского и отказался уступать дорогу попутным спецмашинам экстренных служб, ехавших по проезжей части в активированными звуковыми и световыми сигналами. Из-за этих действий водителям служебных автомобилей пришлось сдавать назад и искать объездной путь, потому как мужчина за рулем Infiniti отказался двигаться.

По словам старшего помощника главы Главного Следственного управления СК Юлии Ивановой, в ближайшее время следователи исследуют обстоятельства ситуации.