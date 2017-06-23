Жителю Подмосковья выстрелили в лицо после просьбы переставить автомобиль

29 января в подмосковном городе Видное мужчине ответили выстрелом в лицо на просьбу переставить автомобиль, загородивший проезд. Об этом стало известно региональным СМИ.

Около 21 часа 32-летний житель города собирался выехать из своего двора на Skoda Octavia. Он заметил, что стоящий рядом Mitsubish препятсвует проезду и позвонил владельцам по номеру с записки, прикрепленной к лобовому стеклу. Ответившая на звонок женщина выслушала суть дела и сказала, что вскоре её муж спустится и перепаркует иномарку.

Через несколько минут из подъеда вышел мужчина в нетрезвом состоянии, который упрекнул водителя Skoda Octavia в невежливом разговоре с его супругой. Вслед за обвинением он вынул пневматический пистолет и выстрелил собеседнику в область глаза.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента. Сотрудники ведомства установили, что стрелял 43-летний безработный уроженец Вологды. В Mercedes рядом с местом происшествия отыскали оружие РМ Glatcher, из которого пострадавший получил ранение.