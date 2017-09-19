В Лондоне детективы выследили по видео убийц экс-парня звезды "Голоса"

В Лондоне детективам удалось выследить по видео с уличных камер двух мужчин, которые, предположительно, убили экс-парня звезды местного голоса Кейши Родни. Об этом 30 января написало издание Daily Mail.

Полицейские из отдела убийств расследовали гибель 34-летнего Дэниэла Фредерика, который скончался после удара ножом на улице в начале года. Убитый оказался бывшим партнером телевизионной звезды.

Изучив записи с камер наружного наблюдения, сотрудники полиции обнаружили двух человек, которые неспеша идут со стороны места преступления вскоре после установленного времени нападения. Они предполагают, что Дэниел Фредерик пал жертвой недоразумения, а убийцы желали ранить совершенно другого человека.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное заведение, однако вылечить его не удалось. Кейша Родни год назад родила от Дэниела ребенка. Вокалистка рассказала, что очень надеялась на его спасение.