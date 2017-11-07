В Подмосковье полиция проверяет видео с тушащими снегом Вечный огонь подростками

В Подмосковье появилось видео, где подростки тушат снегом Вечный огонь в Кашире. 30 января пресс-служба областного ГУ МВД заявила о начатой проверке.

Ролик где трое юношей приблизительно 13-15 лет шалят на Алее славы подмосковного города Кашира. Они прыгали через языки пламени и бросали в газовую горелку большие снежные комья. В итоге действия одного из мальчиков увенчались упехом - и она погасла.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Они намерены в скором времени определить личности подозреваемых.