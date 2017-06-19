Из-за мести девушке в Ухте Мужчина "застирал" кота насмерть

12 октября 2017 года, в ночное время суток, 37-летний житель Ухты сильно разругался со своей подругой. С целью отомстить девушке, он "выстирал" ее кота в барабане стиральной машинке.

В результате тяжких последствий кот умер. Убийца, проделывая жестокие действия с питомцем, снимал видео, которое после отправил хозяйке жертвы и выложил его в социальные сети.

Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты выдвинул мужчине обвинение (ч. 1 ст. 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель") поле чего признал его виновным. Наказанием стал один год тюремного срока. Но, так как в момент совершения жестоких действий статья еще не несла за собой наказание, в виде лишения свободы на тюремный срок, по отношению к мужчине предъявлена мера пресечения, в виде подписки о невыезде.

В суде жестокий деятель свою вину признал, но о мотивах сделанного, сказать ничего не может. Подозреваемы уже был привлечен к уголовной ответственности ранее.