В экопарке Тульской области верблюд насмерть затоптал нетрезвого мужчину

27 января в экопарке на территории Тульской области верблюд насмерть затоптал нетрезвого мужчину. Об этом уведомила пресс-служба областного СУ СК.

Как установили правоохранители, в Венёвском районе один из зрителей, находясь в нетрезвом состоянии, предпринял попытку угостить животное с рук. Однако в порыве возмущения оно исхитрилось ухватить 53-летнего посетителя, затащить в вольер и серьезно травмировать копытами.

Пострадавшего утащили от верблюда и госпитализировали в медицинское учреждение. Там он и скончался во вторник, невзирая на интенсивное лечение. В связи с происшествием следователи начали доследственную проверку обстоятельств. По её результатам полицейские установят наличие состава правонарушения.