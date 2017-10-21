Автобус в Москве снес ограждение возле метро "Сходненская"

Буквально недавно в северо-западной части Москвы пассажирским автобусом было снесено ограждение возле станции метрополитена "Сходненская".

Событие произошло на улице Героев Панфиловцев. Пострадавших нет. Сделанные фотографии свидетельствуют о том, что автобус обслуживал маршрут №212, и на нем была наклейка "неопытный водитель". Ограждение было повреждено между тротуаром и проезжей частью. На данный момент все причины происшествия находятся на выяснении, а в Петербурге, 25 летняя жительница города угнала иномарку, чтоб быстрее добраться домой. И действительно, на юго-западе Петербурга в ночное время суток, автомобиль – это единственный способ добраться от Ветеранов до Доблести. Но для девушки такой способ обернулся уголовным делом и подпиской о невыезде.