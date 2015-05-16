Правоохранители задержали двух женщин в Москве за попытку продажи ребенка

По предварительным итогам расследования в Москве были задержаны две гражданки, которые совершали сделку по продаже новорожденного ребенка.

Против них возбуждено уголовное дело, по статье торговля людьми. В 2015 году, 28-летняя беременная заключила сделку со своей 38-летней знакомой, согласно которой, после рождения ребенка, малыш, за денежное вознаграждение, будет передан 38-летней особе. Сумма договоренностей не известна. Две особи задержаны. Следователями проводятся все мероприятия, в ходе которых будет установлен мотив преступления и дальнейшее наказание для продавца и покупателя.

Еще одно дело о продаже ребенка было раскрыто в Москве. Две жительницы Челябинска прибыли в Москву, чтобы продать 13-летнего ребенка в сексуальное рабство за 1,5 миллиона рублей. После свершения сделки в одном из ресторанов города, женщины были задержаны. Мера наказания будет избрана после предъявления обвинения.