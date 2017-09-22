Конфликт в одном из кафе Тобольска закончился смертью посетителя

Ссора в тобольском кафе «Джентльмен» закончилась убийством 25 летнего парня.

Виталий Мишин и несколько других мужчин, которые в тот вечер отдыхали в кафе «Джентльмен» поссорились. Все началось со словесной перепалки. А закончилось трагически. Трое мужчин закинули в багажник парня и увезли в неизвестном направлении. По прошествии некоторого времени было найдено бездыханное тело Мишина. Против участников конфликта возбудили уголовное дело. Двое уже задержаны, месть дислокации третьего не определено. На такое зверское действие мужчин сподвигла личная неприязнь.

По статистике Тобольска, в первой половине января было совершено 5 убийств. А за весь прошлый год – 11.