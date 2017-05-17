На одной из улиц Самары в припаркованном автомобиле нашли труп

Вечером 29 января в припаркованной иномарке на улице Победы в Самаре, был найден труп мужчины.

По внешним признакам мужчина умер не насильственной смертью. В машине бездыханное тело пролежало порядка 4 дней. С виду ему было порядка 50-55 лет. Личность человека до сих пор устанавливается. Работниками полиции проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет выяснена личность и что стало причиной смерти человека. На данный момент пока не ясно, стоит ли возбуждать уголовное дело.

В Самарской области 2,5 месяца назад пропала 30-летняя женщина. Ушла из дома и до сих пор не вернулась. Никакой информации о ее местанахождение так и не поступало.