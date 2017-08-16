Застрявшему в пробке москвичу выписали штраф за неправильную парковку

21 декабря застрявшему в пробке москвичу Арсену Мирабяну выписали штраф за парковку в неположенном месте. Исторя приобрела резонанс в социальных сетях.

Автор публикации написал, что днем водитель стоял среди прочих автомобилей на Каширском шоссе. Его внедорожник остановился как раз поблизости с дорожным знаком "Остановка запрещена". В это время мимо проехал автомобиль ЦОДД с фиксирующей происходящее специальной камерой, именуемой "Паркрайт". Получив фотографии транспорта в зоне запрета, Московская административная дорожная инспекция оштрафовала предполагаемого нарушителя на 3 тысячи рублей. Уведомление владелец получил накануне Нового года и вскоре оплатил его.

В МАДИ признали свою ошибку и пообещали средства невиновному участнику дорожного движения компенсировать. В сообществе "Синие ведерки" пользователи отмечают, что причиной ситуации стала некомпетентность проверяющих и презумпцией невиновности, которая введена вместе с поправкой к статье 1.5 КоАП.