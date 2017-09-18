Прокуратура Швеции предъявила обвинение виновнику теракта в Стокгольме

Рахмату Акилову, совершившему наезд на пешеходов в центре Стокгольма 7 апреля, прокуратура предъявила обвинение в терроризме.

Акилову предъявлены обвинения в терроризме. Цель прокуратуры, навсегда изолировать его от общества. Весной прошлого года, грузовик, зарегистрированный на компанию «Спендрупс» совершил наезд на людей. Автомобиль в тот моент числился в угоне. В результате, пятеро погибло, 15 травмированы. По подозрению задержали 39-летнего Рахмата Акилова гражданина Узбекистана, который предполагаемо был за рулем автомобиля. Связь Акилова и террористической группировкой «Исламское государство», позже была подтверждена.

Ранее, 21 января в городе Мальме – Швеция, прозвучал взрыв недалеко здания полиции. Пострадавших не выявлено. Лишь только фасад чуть поврежден.