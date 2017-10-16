Более 7 тысяч пользователей мессенджера Telegram намерены судиться с ФСБ

Более 7 тысяч пользователей мессенджера Telegram намерены подать на ФСБ России коллективный иск в суд за требования расшифровки личных сообщений. Об этом заявил лидер правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Юрист, который защищает интересы Telegram в судебном конфликте с российской спецслужбой, рассказал, что в декабре "РосКомСвобода" инициировала кампанию для поддержки сервиса во время давления со стороны Российской Федерации. Они предлагают желающим стать участниками протеста и присоединиться к заявлению.

Сейчас количество протестующих превышает 7 тысяч человек. Представители "РосКомСвободы" вместе с их сторонниками желают обжаловать в судебном порядке, по их мнению, противоправные решения. Они намерены бороться за права Telegram вплоть до последних инстанций и международных правовых комиссий, а также доказать нарушения цифровой безопасности.