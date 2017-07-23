В Иркутской области задержаны воры криптовалютной «фермы»‍

Сотрудники Главного управления МВД по Иркутской области сообщиют о поимке двух подозреваемых, которые могут быть причастны к делу о краже оборудования для производства криптовалюты. Правоохранители арестовали двух жителей города Усолье-Сибирское.

В Иркутской области удалось задержать двух мужчин, которые могут быть причастны к делу о факте кражи частного оборудования для производства криптовалюты. Известно, что преступление было совершено не очень давно. Двое молодых людей 25 и 27 лет проникли в одно из зданий в городе, где дежурил охранник. Они связали его, а сами забрали оборудование.

Найти злоумышленников получилось, когда те сами себя выдали. Они украли имущество, и только после этого стали разбираться, для чего оно предназначено. Именно тогда они узнали, что за такую "ферму" могли бы получить до двух миллионов рублей. Сторонние лица, которые их концультировали, доложили в полицию о том, что знают. После этого жители Усолья-Сибирского были задержаны и доставлены в отделение полиции Иркутска для проведения дальнейших следственных действий.