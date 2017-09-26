В Тбилиси 14 человек пострадали во время обрушения потолка метро

30 января, по предварительным данным, 14 человек пострадали во время обрушения потолка метро. Об этом сообщил мэр Каха Каладзе.

Инцидент случился на станции "Варкетили" - рухнул участок подвесного потолка. Все участники чрезвычайного происшествия остались живы. Глава грузинской столицы пожелал здоровья всем травмированным и пообещал совместно с Минздравом компенсировать расходы на их лечение.

Каха Каладзе и руководитель министерства здравоохранения Давидом Сергеенко нанесли пострадавшим визит в лечебное заведение. Доктора сообщают, что большинство жертв катастрофы находятся в удовлетворительном состоянии. У них диагностировали, преимущественно, сотрясения мозга и переломы конечностей. Лишь несколько больных имеют травмы средней тяжести.